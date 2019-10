La croissance économique devrait atteindre 2,9% en 2019, a indiqué le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaâboun, relevant que le taux de croissance des activités hors agriculture devrait s’élever à 3,3% contre 2,6% en 2018.

Dans un exposé sur les préparatifs du projet de la Loi de finances 2020, présenté devant le Conseil du gouvernement, Benchaâboun a souligné que la croissance économique nationale est soutenue par la demande intérieure et que la maîtrise du déficit budgétaire devra se poursuivre en 2019 pour atteindre 3,5% contre 3,7% en 2018.

La maîtrise du déficit budgétaire a pu être opérée en dépit des mesures sociales prises en 2019, en particulier, l’accord issu du dialogue social d’un coût global de plus de 14 milliards de dirhams (MMDH), dont 6 MMDH pour la seule année 2019, a souligné Benchaâboun qui a également cité à ce propos le poids des dépenses de la Caisse de compensation (18 MMDH) dans un contexte marqué par la hausse des prix du Gaz Butane, ainsi que le coût des programmes sociaux avec la généralisation du Programme Tayssir au niveau du monde rural, l’augmentation des bourses universitaires, le renforcement du RAMED et la poursuite des programmes d’appui aux femmes veuves et aux personnes en situation de handicap.