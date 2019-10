L’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) a lancé un appel à candidature pour le financement de 28 bourses de doctorat et post-Doctorat au titre de l’année 2019, dans le cadre des appels à projets « Green InnoPROJECT » et « Green Inno-BOOST ».

Ces bourses doctorales sont destinées aux étudiants titulaires d’un Master, d’un diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme reconnu équivalent dans l’une des thématiques citées dans les formulaires de soumission et ayant obtenu leurs diplômes en 2018 ou 2019.

Quant aux bourses post-doctorales, elles sont destinées aux porteurs d’un doctorat dans l’une des thématiques citées dans les formulaires de soumission.

La sélection des candidats sera effectuée sur deux phases, à savoir l’examen des dossiers de candidatures par le comité d’évaluation et les entretiens individuels des candidats présélectionnés.