Infomédiaire Afrique – Le Fonds monétaire international (FMI) a estimé que le taux de croissance économique du Niger devrait se relancer pour se situer aux alentours de 6,5% en 2019 contre 5,2% en 2018.

« La croissance économique est en voie d’accélération malgré un environnement extérieur difficile. Elle devrait passer de 5,2% en 2018 à 6,5% en 2019 », a indiqué le FMI, dans une note, rendue publique à mardi à Niamey.

Cette croissance sera « favorisée par une bonne campagne agricole et la mise en chantier de grands projets d’investissement », a souligné le FMI, qui juge « la situation budgétaire » du pays « dans l’ensemble satisfaisante ».

Sur « les cinq prochaines années », la croissance devrait s’élever « à un peu plus de 7% en moyenne » et être « soutenue par de nouveaux projets », dont la construction d’un oléoduc pour l’exportation du pétrole brut nigérien et « une plus grande efficience du secteur agricole », selon l’Institution de Bretton Woods.

Toutefois, le FMI a appelé le gouvernement nigérien à « améliorer » ses recettes « propres » qui « ne couvrent que 60% des dépenses », ainsi que « la qualité » de ses dépenses.

Rédaction Infomédiaire