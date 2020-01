La croissance de l’économie marocaine devrait atteindre 3,5% en 2020 après avoir atteint un taux estimé à 2,7% pour l’année 2019, prévoit la Banque mondiale dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales.

De plus, l’économie marocaine continuera à accroître, pour atteindre 3,6% en 2021 et 3,8% en 2022, selon les prévisions de l’institution financière.

Dans son analyse, la banque rappelle que les prix élevés du pétrole et les pressions budgétaires ont encouragé quelques pays de la région MENA, dont le Maroc, à réformer les contrôles des prix et les subventions liées à l’énergie entre 2010 et 2014.

«Ces réformes ont été associées à l’amélioration du climat des affaires. Dans les deux ans suivant la réforme, les entreprises des trois pays ont signalé un accès plus facile à certains programmes», salue la banque.

De plus, en termes d’efficacité pour les entreprises, «les premières réactions du marché à ces évolutions suggèrent que des gains ont été générés», fait remarquer l’institution financière