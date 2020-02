La Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD) a tenu, ce mardi à Rabat, une réunion avec les représentants de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), pour écouter leur vision sur le nouveau modèle de développement.

La CGEM a été représentée, lors de cette réunion, par son président, Chakib Alj, ainsi que Mehdi Tazi, Khalid Cheddadi, Mohamed Bachiri, Abdelkrim Mehdi, Hassan Belkhayat et Mia Lahlou.

Pour rappel, la CSMD avait lancé, le 2 janvier, les séances d’écoute avec les représentants des institutions et forces vives de la nation incluant les partis politiques, les syndicats, le secteur privé et les associations et ce, pour exposer leurs contributions et visions sur le nouveau modèle de développement