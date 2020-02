Le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi a annoncé, mardi à Rabat, le lancement imminent d’une application mobile de Massar.



Baptisée “Massar Mobile”, cette application permettra le suivi du parcours de 8 millions d’élèves et de la situation de 345 000 enseignants, 11 000 établissements d’enseignement et de 13 000 écoles annexes, a précisé Amzazi, en réponse à une question orale du groupe Authenticité et Modernité à la Chambre des conseillers sur l’évaluation de ce système.



Dans sa version ordinateur, Massar a permis le traitement de 300 millions notes d’évaluation continue à la fin du premier semestre de l’année scolaire 2019-2020 et l’émission de plus de 7 millions bulletins de notes, a fait savoir Amzazi.



Un total de 253 885 personnes, dont 147 075 enseignants, ont utilisé ce système, créé en 2014 et qui gère les données scolaires de plus de 8 millions d’élèves, a-t-il souligné