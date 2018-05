Infomédiaire Maroc – Le taux d’avancement des travaux du Musée national du tapis et de tissage, qui ouvrira dans un délai très proche ses portes au public, a atteint 90%, a indiqué à Marrakech, le président de la Fondation nationale des musées du Maroc (FNM), Mehdi Qotbi.

‘‘La cité ocre se dotera d’un musée, qui sera parmi les plus beaux structures muséales du Maroc et qui est de nature à contribuer à enrichir la vie culturelle de Marrakech’’, a ajouté Qotbi. Il a en outre souligné que cette structure muséale permettra aux visiteurs et touristes marocains et étrangers de découvrir et connaitre « notre culture et notre histoire qui sont intimement liées au tapis ».

Rédaction Infomédiaire