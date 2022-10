Mohammed El Gerrouj, gouverneur de la province d’El Jadida, a été nommé à la tête de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis. La décision a été publiée au Bulletin officiel du 29 septembre 2022.

Mohammed El Guerrouj est lauréat de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat. Né le 30 mai 1968, El Guerrouj est également titulaire d’un diplôme d’agronomie approfondie de l’Institut National d’Agronomie de Paris-Grignon en France.

El Guerrouj a entamé sa carrière en 1991, dans la SOGETA en qualité de directeur-adjoint pour le Département Technique, avant d’intégrer le ministère de l’Agriculture en 1994, où il a occupé plusieurs postes de responsabilités, notamment celui de chef de service des céréales à la direction centrale de la Production Végétale en 1995, celui de directeur provincial de l’agriculture en 2005, et celui de chef de la division de la coopération internationale en 2007.

En 2007, El Guerrouj a été chef du Cabinet du ministre des Affaires Générales et Economiques, avant d’être nommé, en 2009, directeur de la gestion des projets à l’Agence pour le Développement Agricole, puis, en avril 2013, directeur général de l’Agence pour le Développement Agricole.

Créée en vertu de l’article 31 de la loi 13.21 relative aux usages licites du cannabis, cette Agence, qui est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Son rôle est d’assurer la mise en œuvre de la stratégie de l’Etat dans le domaine de la culture, de la production, de la fabrication, de la transformation, de la commercialisation, de l’exportation du cannabis et de l’importation de ses produits à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles.