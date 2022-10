Le Maroc et le Yémen ont signé, lundi à Rabat, des conventions de coopération qui intéressent notamment le domaine de la formation, des énergies renouvelables et du sport.

Ces conventions ont été signées par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue yéménite, Ahmed Awad Bin Mubarak, en visite officielle dans le Royaume.

Le premier mémorandum d’entente signé entre le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger -l’Académie marocaine des études diplomatiques- et le ministère yéménite des Affaires étrangères et des expatriés -l’Institut diplomatique-, a pour objectif d’établir et de documenter la coopération dans le domaine de la formation diplomatique, académique et scientifique au profit des fonctionnaires des deux parties, outre la mise en place d’un programme de coopération efficace entre les deux parties dans le domaine de la formation diplomatique, consulaire, et l’échange d’expériences et d’informations ainsi qu’en ce qui concerne les approches de formation sur la base de la réciprocité et les intérêts communs.

Cette convention stipule le renforcement de la coopération à travers l’organisation de sessions de formation de courtes durées dans le domaine diplomatique et des relations internationales au profit des diplomaties des deux parties, l’échange d’expériences et d’expertises dans le domaine de l’ingénierie de la formation et l’échange d’experts et de chercheurs dans les différents domaines liés à la formation et à la qualification diplomatique et consulaire en plus de l’échange des publications produites par chaque partie et des documents d’intérêt commun sur la base du respect des droits de propriété intellectuelle.

D’autre part, ce mémorandum d’entente vise la création d’un mécanisme de concertations politiques entre les ministères des deux pays, le renforcement de la coopération bilatérale, la mise en place d’un mécanisme de concertations politiques au sujet des questions de politiques extérieures et internationales d’intérêt commun en particulier celles relatives à l’organisation et au renforcement de la coopération bilatérale, politique, judiciaire, sociale, scientifique, technique et culturelle.

Dans le domaine des énergies renouvelables, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont signé un mémorandum d’entente entre le ministère de la Transition énergétique et du développement durable du Maroc et le ministère de l’électricité et de l’énergie de la République du Yémen, visant à poser les jalons du renforcement et du développement de la coopération dans le domaine des énergies alternatives et renouvelables au profit des deux parties.

Cette convention permettra aux deux parties d’échanger les informations et les expériences en ce qui concerne les politiques, les systèmes législatifs, les études préparatoires et les mécanismes de présentation de projets y afférents ainsi que les réalisations et les meilleures pratiques dans le domaine des énergies renouvelables.

A travers ce mécanisme, les deux parties entendent échanger les expériences techniques à la faveur de visites de terrain entre spécialistes et de s’informer du fonctionnement des stations de production des énergies renouvelables en vue d’échanger les expériences et les techniques acquises par chaque partie dans ce domaine.

Pour renforcer la coopération dans le domaine sportif, un mémorandum d’entente a été signé entre le ministère marocain de l’Education nationale, du préscolaire et des sports et le ministère yéménite de la jeunesse et du sport en vue de consolider les relations de coopération entre les deux ministères conformément aux termes du protocole de coopération dans le domaine de la jeunesse et du sport signé entre les deux pays à Sanaa le 30 mai 2001, et ce à travers la coordination et l’unification des positions lors des réunions, des congrès et des rencontres des jeunes et sportives au niveau continental et international.

Les deux parties visent à travers ce mémorandum d’entente à renforcer l’échange d’expériences et des visites des responsables, d’experts et des délégations dans le domaine de la jeunesse, du sport, de la médecine du sport, des académies et instituts spécialisés dans la formation des cadres techniques et sportifs ainsi que dans le domaine des équipements sportifs.

En vertu de ce mémorandum d’entre les deux parties peuvent établir des partenariats et des jumelages entre les clubs, les académies et les instituts de formation des deux pays outre l’usage des structures sportives et l’organisation de camps d’entraînement.

Il a été procédé aussi à cette occasion à la signature du projet du plan de mise en oeuvre de la convention de coopération dans le domaine de la communication entre le ministère marocain de la Jeunesse, de la culture et de la communication et le ministère yéménite de l’information, de la culture et du tourisme qui vise à renforcer la coopération dans le domaine de la presse, de la radio, de la télévision et la formation dans les différents domaines de la communication outre l’échange d’expériences, des visites, des émissions et des publications.

Le projet prévoit aussi la mise en place d’émissions conjointes de radio et de télévision, l’échange des émissions et des enregistrements de musique ainsi que les expériences et expertises dans le domaine de la presse et de l’art outre la mise en place de facilités pour les correspondants et les envoyés des deux pays.