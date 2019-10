Le Conseil de la région Fès-Meknès, réuni en session ordinaire du mois d’octobre, a approuvé une batterie de projets de conventions de partenariat dans les domaines social, économique et culturel.

Et parmi ces conventions de partenariat relatives adoptées, figure celles relative à la création d’un complexe régional de l’information et de la communication et du grand théâtre à Fès pour un coût de 83 millions de dirhams.