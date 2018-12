Infomédiaire Maroc – Les subventions consacrées à la production cinématographique nationale en 2018 se sont élevées à 75 millions de dirhams contre 46 millions de dirhams en 2017, et ce sur la base d’un programme précis et efficient, et en dépit du recul des revenus du Fonds de soutien à la production cinématographique, a indiqué, samedi, le ministère de la Culture et de la Communication – département de la Communication.

Dans le cadre des efforts de promouvoir le secteur du cinéma et d’en faire un levier de développement, étant un élément du développement global, et conformément à son plan d’action visant l’amélioration, tant au niveau quantitatif que qualitatif, de la production à travers le soutien à la production cinématographique nationale ainsi que l’élargissement de sa commercialisation à l’intérieur du pays et la promotion de son rayonnement à l’étranger, le ministère veille à renforcer, améliorer et diversifier ce soutien afin d’asseoir une industrie cinématographique réelle dans le Royaume, précise la même source dans un communiqué.

Le ministère réaffirme également son engagement à développer sa vision stratégique visant à renforcer le soutien accordé aux productions cinématographiques nationales sur le long terme, compte tenu du rôle crucial du cinéma dans la promotion de la croissance économique et la promotion de l’emploi ainsi que de la créativité, outre le renforcement de l’identité culturelle marocaine, conclut le document.

Rédaction Infomédiaire