Marocopedia, ancienne encyclopédie solidaire, fait peau neuve et devient la première plateforme numérique au Maroc de production et de diffusion de courts-documentaires web, accessible gratuitement au grand public depuis février.

Web TV documentaire, Marocopedia se dédie à la numérisation du patrimoine marocain dans toute sa diversité. La plateforme numérique s’attache particulièrement au potentiel de chaque région pour montrer ses richesses et développer son attractivité. À ce jour, et en six années de tournage, l’équipe de Marocopedia a récolté plus de 300 sujets numérisés recensant et intégrant les mémoires et les histoires du Maroc.

Les sujets répertoriés en six catégories transversales: Nature / Artisanat / Musique / Histoire / Peuple et Initiatives, sont géolocalisés sur la carte du Maroc.

« Nous avons sillonné plus de 35 villes et villages à travers le Royaume. Nous avons constaté un manque de relais culturel. Nous pensons que la numérisation du capital immatériel et matériel, ainsi que sa réappropriation et sa diffusion à l’échelle mondiale, sont une solution à ces problématiques constantes », explique Issam Boutrig, fondateur du projet.

Comment marche la plateforme ?

Les utilisateurs peuvent visionner les courts-documentaires gratuitement en se connectant sur le site http://www.marocopedia.com pour consulter les documentaires (en qualité cinématique) présentés en quatre langues : arabe, amazigh, français et anglais. Pour améliorer l’expérience de navigation, les développeurs ont conçu et optimisé la plateforme selon plusieurs thématiques et chartes graphiques pour offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs.

Marocopedia publie un sujet par semaine, soit au total 3 vidéos accessibles hebdomadairement sur la plateforme. À ce jour, 21 sujets ont été mis en ligne sur le site Web, soit un total de 63 vidéos. Une carte interactive est également proposée sur le site afin de faciliter la navigation.

« Le mapping était un véritable challenge technique pour l’équipe. Nous avons proposé une carte interactive pour faciliter la navigation et géolocaliser le patrimoine culturel du Royaume dans son ensemble. Notre objectif est de documenter tout le Maroc et de développer une banque de données audiovisuelle conséquente, accessible gratuitement à tous », ajoute le fondateur du projet.

Promotion des régions, promotion du Maroc

À travers ces documentaires, Marocopedia rend hommage au précieux capital matériel et immatériel des régions. Chaque vidéo s’accompagne du numéro de téléphone et des coordonnées des artisans, acteurs associatifs, membres de la société civile, etc. pour faciliter la mise en relation et les échanges avec le public. Objectif : désenclaver les régions et encourager le public à interagir avec les acteurs concernés d’un simple clic.

« L’un des obstacles qui s’oppose au développement des régions est certainement la méconnaissance du grand public de l’existence même de certaines spécificités culturelles et d’un savoir-faire civilisationnel. Un constat qui trouverait racine dans le manque d’archives et de données sur le web. Et c’est ici que Marocopedia intervient pour combler ce “vide numérique” au Maroc et même en Afrique », explique Maha Sano, co-fondatrice du projet.

Numériser le patrimoine, promouvoir la culture : un défi majeur pour le Maroc et l’Afrique

Cette innovation digitale, qui a remporté durant sa version Beta le Prix de la meilleure application web de l’année 2016, décerné par Maroc Web Awards et le Prix de l’innovation sociale de l’année 2016, décerné par le MSI Awards, pourra bientôt toucher les pays voisins. Véritable outil de marketing territorial pour la promotion des pays, le projet intéresse aussi d’autres pays Africains (Tunisie, Nigéria, Cameroun), qui ont manifesté leur souhait de disposer d’une plateforme similaire.

« La perte du patrimoine matériel et immatériel, à la vue des transformations urbaines, sociales et géopolitique, a contribué à la perte des repères identitaires. C’est donc un travail d’urgence que de recenser le patrimoine pour en garder une trace documentaire. Marocopedia répond aux problématiques muséales et plus largement patrimoniales dans un contexte social et économique particulier. Le projet s’avère être un excellent outil de communication pour les pays en perte d’attractivité, de renforcer leur Nation Branding (marketing territorial) et renforcer par la même occasion l’attraction touristique et économique de leurs régions », ajoute Samir Taouaou, responsable des partenariats stratégiques de Marocopedia.

En 2019, Marocopedia va se concentrer sur la promotion des provinces du Nord. Un partenariat qui a débuté en 2018 avec l’Ambassade des Pays-Bas est en cours de finalisation pour accompagner ces régions dans la valorisation de leur patrimoine culturel.

IM