La croissance du PIB réel en Ethiopie s’améliorera de 7,7 % en 2018 à 8,2 % en 2019 et 2020, grâce à l’expansion de l’industrie et des services et le redressement du secteur agricole, indique un rapport de la Banque africaine pour le développement (BAD).

« La poursuite du développement des zones industrielles stimulera la croissance industrielle et l’agriculture bénéficiera des investissements en matière d’engrais, d’irrigation et de semences améliorées », souligne le rapport sur les perspectives économiques en Afrique en 2019.

Le rapporte note que « l’investissement public restera modéré pour stabiliser la dette publique et la privatisation prochaine des secteurs publics des transports ferroviaires maritimes et aériens, de la logistique, de l’électricité et des télécommunications stimulera les investissements privés et réduira les dépenses publiques ».

La stratégie d’industrialisation basée sur l’exportation comprend le développement de zones industrielles et le recours à des facilitateurs pour l’énergie, le transport et la logistique commerciale. « Une main-d’œuvre abondante, peu coûteuse et facile à former favorise l’exportation, notamment dans les secteurs du cuir, des textiles et de l’agro-industrie », ajoute le rapport.

Les investissements dans les énergies renouvelables généreront d’ici 2020 jusqu’à 1 milliard USD en exportations, indique le rapport, notant que « les réformes politiques et les relations normalisées avec l’Érythrée stimuleront la prospérité et stabiliseront la région ».

IA