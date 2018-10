Infomédiaire Maroc – La ville historique Julia Constancia Zilil, site antique situé dans la Commune Had Gharbia, entre Tanger et Assilah, vient d’être ajouté à la liste des sites historiques à protéger.

Selon un arrêté du Chef du gouvernement, Zilil est classé “site historique”, et par conséquent, les travaux de restauration ou de mise en valeur ne peuvent y avoir lieu sans l’autorisation du ministère de la culture, et sous sa supervision.

La décision a été prise conformément à la loi 22.80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité, et suite à une décision du ministère de la Culture et de la Communication d’effectuer une enquête sur la pertinence de l’ajout de ce site.

L’Observatoire de la protection de l’environnement et des monuments historiques de Tanger, qui a salué cette décision, y a vu un premier pas vers la préservation de ce site de l’abandon et de l’empiètement.

L’OPEMH a appelé à entreprendre, sans délai, des travaux d’exploration dans le site, à ériger une clôture et à élaborer un guide touristique pour présenter la ville antique et mettre en valeur sa particularité, ainsi qu’à construire les infrastructures, notamment routières, nécessaires pour améliorer son accessibilité au grand public.

Julia Constantia Zilil est l’une des villes antiques romaines bâtie au 1er siècle av. J.-C., quoique des recherches avancent que le site fut habité dès le IV siècle av. J.-C par les phéniciens et les maurétaniens. Ceinte d’une muraille, la ville compte notamment des habitations, une basilique, un théâtre romain, des thermes et un réservoir.

Situé à 13 km au nord-est d’Assilah et à 40 km au sud de Tanger, le site a connu une grande mutation au 1er et aux IVe siècles de notre ère, avant d’être détruit par les Vandales.

