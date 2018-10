Infomédiaire Maroc – Les mesures prises par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), dans le cadre de sa stratégie novatrice en matière de prévention et de lutte contre la cybercriminalité, ont été présentées dimanche à Marrakech, lors d’une conférence organisée dans le cadre de la 2è édition des Journées Portes Ouvertes (JPO) de cette institution citoyenne.

Dans son exposé, Leila Zouine, chef de service de lutte contre les crimes liés aux nouvelles technologies relevant de la Direction de la Police Judiciaire, a indiqué que la DGSN a veillé à la mise en place d’unités spécialisées en matière de recherches et enquêtes sur les crimes liés aux nouvelles technologies aussi bien au niveau central que sur le plan régional.

Au niveau central, il a été procédé à la création du Service de lutte contre la criminalité liée aux nouvelles technologies, alors qu’au plan régional, ce sont 29 brigades spécialisées qui ont vu le jour, a expliqué Zouine, citant également l’exemple de la création de l’Office national de lutte contre la criminalité liée aux nouvelles technologies relevant de la Brigade Nationale de la Police Judiciaire (BNPJ).

Et de poursuivre que la DGSN s’est dotée aussi d’une panoplie d’outils et de mécanismes dans le domaine de l’expertise numérique, notamment deux laboratoires centraux d’exploitation et d’analyse des traces numériques, ainsi que quatre laboratoires régionaux à Casablanca, Marrakech, Fès et Laâyoune.

S’agissant des ressources humaines, Zouine a relevé que pour mieux accompagner l’évolution que connaît ce genre de crime et renforcer les capacités des agents de la sûreté nationale en matière de lutte contre ce fléau, il a été procédé au recrutement d’ingénieurs d’Etat et de techniciens spécialisés en la matière, tout en accordant une importance cruciale à la formation et à la formation continue au profit des fonctionnaires et cadres de la DGSN.

Sur le plan logistique, la DGSN a veillé à ce que tous les laboratoires et structures spécialisées soient dotés des équipements et outils les plus appropriés et à la pointe de la technologie et ce, conformément aux standards mondiaux les plus exigeants dans ce domaine. L’objectif est d’être en mesure d’effectuer toutes les analyses et expertises requises, a-t-elle expliqué.

Rédaction Infomédiaire