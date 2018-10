Infomédiaire Maroc – Le ministère de la santé a élaboré un nouveau plan stratégique national de développement du Secteur de la Santé buccodentaire pour la période 2018-2025 afin de poursuivre les efforts d’amélioration de l’offre de soins buccodentaire au Maroc, a indiqué à New York, Anass Doukkali, ministre de la Santé.

Intervenant à l’ouverture d’un événement sur la santé buccodentaire et les maladies non transmissibles, organisé à la New York University, Doukkali a précisé que ce plan s’articule autour de plusieurs axes d’intervention : le renforcement de la prévention et de la communication, l’amélioration de l’offre de soins, le développement de partenariats, la révision et l’actualisation de l’arsenal juridique et réglementaire, la promotion de la formation initiale et continue et de la recherche scientifique.

Rédaction Infomédiaire