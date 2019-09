Un jeune sur trois dans 30 pays a déclaré avoir été victime d’intimidation en ligne, et un sur cinq a déclaré avoir manqué l’école à cause de la cyberintimidation et de la violence, selon un nouveau sondage publié par l’UNICEF et la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies sur la violence contre les enfants, la Marocaine Najat Maalla Mjid.

Près des trois quarts des jeunes ont déclaré que les réseaux sociaux, y compris Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter, sont l’endroit le plus courant pour le harcèlement en ligne.