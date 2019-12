Ingram Micro étend son leadership dans le domaine de la cybersécurité avec la signature de la carte américaine A10 Networks en Afrique du Nord (Maroc, Algérie et Tunisie).

A10 Networks, basée à Silicon Valley en Californie, existe dans le marché depuis 2004 et propose des solutions innovantes de gestion de la sécurité et des réseaux. Elle propose des produits de haute performance qui permettent aux entreprises et aux organisations d’accélérer, d’optimiser et de sécuriser leurs applications tant dans les Datacenters, que dans les environnements Hybrides Multi-Clouds publics et privés basés sur de la virtualisation VM, BareMetal ou Container et plus traditionnellement des Appliances.

Avec les modèles de sa gamme « Thunder Series », ainsi que le support des technologies émergentes les plus avancées dans le domaine de la sécurité informatique et du cloud, A10 Networks garantit à ses clients un traitement efficace et en temps réel du contenu transitant sur leur infrastructure de transport existante. Ainsi, A10 accompagne les organisations dans une gestion fiable et raisonnée de leur transformation digitale.

A10 Networks offre, entre autres, des technologies de pare-feu applicatif (WAF), de pare-feu DNS (DAF), d’authentification, d’inspection SSL, de protection DDoS, des dispositifs de répartition de charge (Load Balancing), des dispositifs de redirection des flux et de redondance, ainsi que des dispositifs de migration d’IPv4 vers IPv6.

Avec ses nouvelles gammes de produits largement adoptées par les plus grandes entreprises et opérateurs de services dans le monde, A10 Networks élargit son panel de solutions et se positionne comme un acteur incontournable de la cybersécurité et du cloud. Une alternative plus que séduisante comparée aux solutions concurrentes.