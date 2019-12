Les prix des produits alimentaires ont enregistré une forte hausse au niveau mondial en novembre, atteignant leur point le plus haut depuis plus de deux ans, en raison de la flambée des prix des produits de la viande et des huiles végétales, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

L’Indice FAO des produits alimentaires a été en moyenne de 177,2 points ce mois-ci, soit 2,7% de plus qu’en octobre et 9,5% de plus qu’à la même période de l’année précédente.

L’agence onusienne a également publié ses prévisions concernant la production de céréales pour 2019, qui devrait enregistrer sa plus importante récolte jamais connue, avec 2 714 millions de tonnes, soit 2,1% de plus par rapport à 2018.