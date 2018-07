Infomediaire Maroc – Le Bureau central d’investigations judiciaires relevant de la Direction générale de surveillance du territoire (DGST) a démantelé jeudi une cellule terroriste composée de 7 extrémistes partisans de Daech âgés entre 22 et 32 ans et s’activant entre Zaouiat Cheikh, Oulad Teïma et Marrakech et ce, dans le cadre de la lutte contre les menaces terroristes, indique le ministère de l’Intérieur.

Les 1ères investigations ont révélé que les suspects s’activent dans la propagande au profit de Daech à travers des campagnes faisant l’apologie des actes barbares de ce groupe terroriste, en parallèle à leur adhésion au recrutement et à l’embrigadement de jeunes dans le but de planifier des attaques terroristes portant atteinte à la sécurité et à la stabilité du Royaume, à l’instigation d’un des dirigeants de Daech, précise le ministère dans un communiqué. Cette nouvelle opération a permis la saisie d’appareils électroniques divers, d’armes blanches et de câbles électriques, en plus de communiqués émis par Daech et certaines de ses branches, ajoute-t-on.

Rédaction Infomediaire.