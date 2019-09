Le Conseil de gouvernement a approuvé, ce jeudi à Rabat, le projet de décret portant création d’une Direction provisoire au ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, chargée de superviser la réalisation du port Dakhla Atlantique, présenté par le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

Cette direction aura pour missions de faire le suivi des travaux de construction de cette infrastructure, de veiller à la qualité des différents travaux et d’établir des rapports sur leur avancement et leur état comptable, outre la gestion des transactions conclues avec les entreprises, les bureaux et les laboratoires. Les missions de cette structure administrative prendront fin dès l’achèvement des travaux de construction du port Dakhla Atlantique.

Ce port permettra de renforcer l’offre portuaire de cet important pôle. A noter que le lancement des appels d’offres relatifs aux travaux est prévu lors des trois derniers mois de 2019. Les travaux de construction dureront environ sept ans avec un volume d’investissements de près de 10 MMDH.