La 1ére édition des journées d’investissement “Invest Days” se tiendra, vendredi à Dakhla, à l’initiative du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Organisé en partenariat avec la wilaya de la région Dakhla-Oued Eddahab et le Centre régional d’investissement (CRI), cet évènement s’inscrit dans le sillage de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales, visant à valoriser la contribution des MRE aux différents chantiers de développement.

Il s’inscrit également dans le cadre de la concrétisation du nouveau modèle de développement et la mise en œuvre du programme national de mobilisation des compétences marocaines à l’étranger

Cette rencontre a également pour objectif de mettre en exergue les potentialités dont regorge la région de Dakhla-Oued Eddahab, à même d’informer les MRE porteurs de projets sur les différentes opportunités d’investissement dans plusieurs secteurs productifs dans la région.

Elle tend aussi à augmenter le taux d’investissement des Marocains du monde dans les provinces du Sud et au Maroc en général, à travers des mécanismes institutionnels d’accompagnement pour qu’ils puissent être des acteurs principaux dans l’économie nationale et dans leurs pays de résidence dans le cadre de la diplomatie économique.

Cette édition qui se tiendra sous forme virtuelle et présentielle dans le strict respect des mesures préventives contre la Covid-19, verra la participation des acteurs économiques et des entrepreneurs, ainsi que des représentants des réseaux des compétences et investisseurs marocains à l’étranger.