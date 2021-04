Invest Partners Consulting, la 1ère FinTech Marocaine de conseil en stratégie et en investissement, vient d’enregistrer la première marque territoriale numérique au Maroc et en Afrique, « Click&Invest », une nouvelle plateforme destinée aux investisseurs régionaux, nationaux et internationaux pour l’impulsion économique et la promotion de l’investissement territorial sur Dakhla.

La région de Dakhla oued Eddahab dispose des atouts nécessaires pour devenir un nouveau hub économique vers l’Afrique. Cette ville aux potentialités énormes attire de plus en plus les investisseurs des quatre coins du monde. C’est la raison pour laquelle, Invest Partners Consulting lance aujourd’hui la première plateforme digitale « Click&Invest », pour faciliter l’accès à l’investissement de la proposition des opportunités d’investissement au concrétisation des projets.

Très simple d’utilisation, « Click&Invest » vient de renforcer le dispositif d’accompagnement aux activités économiques et à l’investissement dans la région Dakhla Oued Eddahab. Le principe reste la mise à disposition d’une plateforme digitale dédiée principalement aux investisseurs, porteurs de projets et entrepreneurs pour se renseigner sur les incitations liées à l’investissement et promouvoir les atouts économiques de Dakhla afin d’explorer les opportunités d’échanges et de collaboration économique à l’échelle nationale et internationale dans plusieurs secteurs porteurs de croissance, à savoir : le commerce, la logistique, le tourisme, l’économie solidaire et sociale …