La filiale du Groupe BANK OF AFRICA confirme son ADN digital et investit le marché de la technologie financière en proposant sa carte « connectée ».

A rappeler que depuis 2020, Damane Cash propose son offre de paiement mobile « Damane Pay », une solution technologique dédiée à l’inclusion financière. Aujourd’hui, l’Etablissement de Paiement, offre à ses clients un moyen de paiement supplémentaire et innovant pour accéder à leur compte en toute liberté : la carte monétique Damane Pay.

La carte Damane Pay est une carte MasterCard prépayée, associée à un compte de paiement, qui est alimenté à travers plusieurs canaux : versement via les 1500 points de service Damane Cash ou encore, virements ou transfert.

Complément idéal du m-wallet Damane Pay, la carte connectée accompagne ses utilisateurs dans toutes les situations du quotidien et leurs permet d’effectuer, en toute sécurité, leurs paiements en magasin avec ou sans contact, en ligne via les sites marchands e-commerce, ou encore de faire des retraits d’argent dans tous les guichets automatiques bancaires du Royaume.

Équipé de son compte de paiement et de son m-wallet, le client dispose d’un RIB, d’une application mobile et d’une carte. Cette dernière, peut être utilisée comme carte principale pour les non bancarisés ou complémentaire pour les bancarisés qui souhaitent limiter l’utilisation du cash au quotidien : payer le personnel, donner l’argent de poche aux enfants…autant d’usages que de possibilités.

Cette carte issue du secteur des technologies financières est reliée en temps réel au m-wallet Damane Pay, qui permet de consulter les transactions en direct, d’activer ou de désactiver les paiements TPE, retrait GAB ou encore de l’opposer instantanément en cas de perte ou de vol.

Pour obtenir cette carte, rien de plus simple ! Il suffit d’ouvrir son compte de paiement gratuitement et sans frais de tenue de compte, auprès d’une agence Damane Cash. La carte est délivrée et activée instantanément.



Commercialisée à 69 DH, valable pendant trois ans et sans aucun prélèvement annuel, cette carte a tous les atouts pour plaire.