Dans le cadre du suivi du déploiement du nouveau système de contrôle des produits industriels à l’importation, entré en vigueur le 20 juin 2020, le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique a tenu, lundi 12 juillet 2021, une réunion avec les représentants de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, de l’Association des Transitaires Agréés en Douane au Maroc (ATADM) et des organismes agréés du contrôle à l’importation des produits industriels, en présence d’une cinquantaine de transitaires.

Au cours de cette rencontre, les participants se sont félicités des avancées réalisées après un an et demi du déploiement du nouveau système de contrôle des produits industriels à l’importation.

Le Président de l’ATADM, Noureddine Lahmamssi, a souligné que plus de 92% des opérations de contrôle à l’import sont traitées avec satisfaction par le nouveau système.

Réitérant leur engagement à travailler de concert, les trois parties ont constitué une commission ad-hoc pour mettre en place des actions ciblées visant des importations spécifiques concernant, entre autres, les intrants industriels, les produits destinés à des projets d’investissements ou à des établissements hôteliers.