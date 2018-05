Infomediaire Maroc – L’approche novatrice d’accompagnement du groupe Attijariwafa bank des Très Petites Entreprises clientes et non clientes par des services non financiers se poursuit, par le déploiement de ses centres spécialisés Dar Al Moukawil. Et c’est la ville de Marrakech qui accueille le 4ème centre au Maroc après Aït Melloul, Tanger et El Jadida.

Pour rappel, il s’agit d’un dispositif où prime une vision sociale qu’Attijariwafa bank projette de développer dans toutes les régions du royaume pour encourager les initiatives d’entreprendre et contribuer à l’émergence d’un tissu performant de TPE. Le bilan s’avère très positif après seulement quelques mois d’activité des 3 premiers centres :

• Plus de 320 formations organisées en faveur de 4.800 TPE gratuitement ;

• 1 700 entretiens de conseil et d’accompagnement réalisés au bénéfice de clients et non clients pour les aider dans la gestion de leurs activités au quotidien ;

• 56 séminaires externes de sensibilisation animés au profit de petites entreprises et porteurs de projets ;

• 52 partenariats avec les acteurs locaux mis en place pour renforcer le tissu entrepreneurial.

Rédaction Infomediaire.