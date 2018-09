Infomediaire Maroc – L’accompagnement novateur des Très Petites Entreprises (TPE) clientes et non clientes par des services non financiers se poursuit chez Attijariwafa bank par le déploiement des centres spécialisés Dar Al Moukawil.

En effet, après Aït Melloul, Tanger, El Jadida et Marrakech, la ville de Fès accueille à son tour, ce nouveau concept qui se développe progressivement dans toutes les régions du Royaume. Le dispositif Dar Al Moukawil est porté par une vision sociale en vue de contribuer au soutien et à l’accompagnement des TPE et des porteurs de projets dans tous les territoires.

Ce concept exclusif offre gratuitement aux TPE clientes et non clientes, la possibilité de bénéficier de plusieurs services d’accompagnement (informations riches liées à l’entrepreneuriat, conseillers dédiés, séances de formation quotidiennes et services de mise en relation).

Rédaction Infomediaire.