Des communautés autonomes espagnoles ont annoncé, lundi, des restrictions à la suite d’une augmentation inquiétante des cas liés au nouveau coronavirus. Ainsi, la région catalane a interdit les réunions de plus de 10 personnes dans une tentative de freiner l’avancée alarmante du virus. “La situation n’est plus stable. Les chiffres augmentent constamment et deviennent inquiétantes”, a souligné le président régional catalan, Quim Torra. Dans ce sens, la Catalogne se dotera de 500.000 tests Covid-19 et réduira le nombre d’élèves devant se rendre aux classes début septembre.

A Madrid, la région la plus endeuillée par le virus, a recommandé d’éviter les contacts sociaux non essentiels et d’interdire les rassemblements dans les lieux publics.

Les autorités de Murcie ont décidé, de leur côté, d’interdire les rassemblements de plus de six personnes ne faisant pas partie du même ménage et les manifestations regroupant plus de 30 personnes.

L’Espagne, qui connaît une hausse spectaculaire des cas confirmés du Covid-19, a enregistré 2060 nouvelles infections en un jour, dépassant 405.000 cas au total.