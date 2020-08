Le Maroc dispose de 22,1 tonnes d’or dans ses réserves, d’une valeur estimée à 1,14 milliard de dollars, se classant ainsi au 62ème rang mondial, selon le dernier rapport du ‘‘World Gold Council’’. Et ce sont les Etats-Unis qui occupent le premier rang avec 8 133,5 tonnes d’or, d’une valeur de 419,5 milliards de dollars. L’Allemagne arrive en deuxième position avec 3 363,6 tonnes, suivie par le Fonds monétaire international (2 814 tonnes), l’Italie (2 451,8 tonnes) et la France (2 436 tonnes). La Russie (2 299,9 tonnes), la Chine (1 948,3 tonnes), la Suisse (1 040 tonnes), le Japon (765,2 tonnes) et l’Inde (657,7 tonnes) complètent le Top 10 mondial.