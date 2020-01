Comme déjà annoncé par Infomédiaire Maroc, en date du 24 janvier 2020, l’ONEE et TAQA Morocco ont signé, en présence du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaaboun et du Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rabbah, du Directeur Général de l’ONEE Abderrahim El Hafidi et du Président du Directoire de Taqa, Abdelmajid Iraqui Houssaini, la prorogation jusqu’en 2044 du contrat de fourniture d’énergie électrique (PPA) des Unités 1 à 4 du Complexe Thermique de Jorf Lasfar.

Le contrat initial de fourniture d’énergie électrique des unités du Jorf Lasfar 1-4, conclu initialement en 1997 pour une durée de 30 ans, avait permis au Maroc de renforcer sa capacité de production électrique. Cette opération exceptionnelle devrait engendrer un investissement global de plus de 5 milliards de dirhams, dont un ticket d’entrée de 1,5 milliard de dirhams et de sécuriser l’approvisionnement pour le Royaume.

Nous apprenons aujourd’hui que, dans le cadre de cette opération stratégique, l’ONEE a été accompagné par les équipes de l’entité conseil de la banque d’affaires panafricaine du groupe BMCE Bank of Africa., BMCE Capital Conseil