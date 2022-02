La Bourse de Casablanca a clôturé en légère hausse jeudi, le Masi progressant de 0,05% à 13.766,6 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a augmenté de 0,07% à 1.118,01 pts. Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est replié de 0,13% à 1.029,28 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid et le FTSE CSE Morocco 15 se sont renforcés de 0,18% à 11.551,74 pts et de 0,2% à 12.829,2 pts, respectivement.

Sur le plan sectoriel, 11 indices ont terminé en hausse, contre 9 en baisse, tandis que les 3 restants n’ont affiché aucune variation.

Le secteur des loisirs et hôtels s’est offert la plus forte hausse (+3,6%), suivi du secteur de l’électricité (+2,59%). À la hausse également, le secteur de la participation et promotion immobilières s’est apprécié de +1,75%.

Au terme de cette séance, le volume global des échanges a porté sur 96,98 millions de dirhams (MDH), réalisés entièrement sur le marché Central (Actions). Quant aux valeurs les plus actives, Itissalat Al-Maghrib a drainé 24,01 MDH, Sothema 10,78 MDH et Mutandis Sca 8,92 MDH.

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 715,73 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, Delattre Levivier Maroc (+5,99% à 93,91 dirhams (DH)), Alliances (+5,98% à 49,81 DH), Risma (+3,6% à 115 DH), Immorente Invest (+3,5% à 113,85 DH) et Involys (+3,2% à 129 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’opposé, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Stroc Industrie (-5,12% à 50 DH), Centrale Danone (-3,62% à 530 DH), Cartier Saada (-3,59% à 30,62 DH), Balima (-3,23% à 120 DH) et Jet Contractors (-2,86% à 238 DH).