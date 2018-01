Infomediaire Maroc – Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a rencontré ce mardi à Rabat, la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération, Maite Nkoana-Mashabane.

Pour rappel, cette entretien intervient dans la foulée de la rencontre “importante et historique” qui a eu lieu, fin novembre dernier à Abidjan, entre le Roi Mohammed VI et le président sud-africain, Jacob Zuma.

Et à l’issue de cette réunion, Bourita a souligné que l’entretien “franc et cordial” qu’il a eu avec la chef de la diplomatie sud-africaine a été l’occasion de coordonner l’action des 2 pays au sujet de thématiques importantes.

“Lorsque le Maroc et l’Afrique du Sud coordonnent leurs efforts au service de l’Agenda africain, l’Afrique aura une voix plus forte et une influence encore plus grande sur les débats multilatéraux”, a assuré Bourita.

A noter que Nkoana-Mashabane a annoncé qu’elle porte un message d’amitié au Roi Mohammed VI de la part du président sud-africain.

