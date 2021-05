La société de développement local Casablanca Baia a annoncé le lancement du programme “Jeudi propres”, dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de sensibilisation des citoyens à devenir acteurs dans le maintien de la propreté de leur ville.



Il s’agit d’un évènement de concertation sociale prévu dans les clauses du contrat de gestion déléguée liant la commune de Casablanca aux 2 sociétés délégataires ARMA et AVERDA, indique la société dans un communiqué, précisant qu’il vise une meilleure prise de conscience collective de la problématique de propreté et de gestion des ordures.



Ce programme porte sur une série d’opérations de sensibilisation thématiques, itinérantes et hebdomadaires, organisées chaque jeudi de 10h00 à 17h00, couvrant le territoire de la commune de Casablanca. Chaque édition concerne 2 arrondissements, et mobilise 32 animateurs sociaux relevant des délégataires (16 par arrondissement).



La 19ème édition des Jeudis propres, qui est prévue jeudi prochain au niveau du marché de gros de fruits et de légumes, intervient en marge de l’organisation d’une campagne de sensibilisation à la propreté au sein du marché sur une période de 15 jours (21 mai au 04 juin/de 08h00 à 14h00).



Lancée en partenariat avec la SDL CASA PRESTATIONS, la direction du marché de gros de fruits et de légumes, les associations des commerçants et la société délégataire ARMA, cette action vise à sensibiliser les utilisateurs de l’espace à la nécessité de collaborer ensemble et de s’impliquer dans la préservation du site, Elle tend également à inciter les marchands à l’utilisation des conteneurs de déchets, impliquer les transporteurs et les marchands ambulants quant à la propreté du marché, répandre les bonnes pratiques pour maintenir la propreté de l’espace, tout en le dotant des moyens humains et techniques nécessaires, et renforcer le rayonnement du marché en tant qu’espace public respectant les normes d’hygiène et de propreté.