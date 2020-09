Des jeunes casablancais lanceront, samedi prochain, une opération baptisée “Casa’Masquée” pour une sensibiliser accrue sur le respect des gestes barrières, avec l’appui d’associations de la société civile.

Les jeunes de l’association “Les 109” et ceux de l’école de boxe d’Abdelhak Achik à Hay Mohammadi, en collaboration avec “Marocains Pluriels” et la Fondation Tolédano, s’emploieront à expliquer aux citoyens la nécessité de l’adoption des mesures de précaution pour vaincre le nouveau coronavirus, ont indiqué les organisateurs, notant qu’un millier de masques de protection seront symboliquement distribués à cette occasion.

Le coup d’envoi de cette action sera donnée au centre-ville historique de Casablanca, à partir de 15H30, avant de s’étendre aux différents quartiers de la métropole, qui enregistre le plus grand nombre de cas de contaminations dans le pays.

Les organisateurs incitent les habitants de la ville “à se joindre à l’action Casa’Masquée, dans leur rue, leur voisinage, en allant faire leurs achats, lors de leurs différents déplacements”, considérant que c’est “la jeunesse casablancaise qui doit en être le fer de lance car elle en a le potentiel et le courage”.

Très active sur le front de la sensibilisation et de la mobilisation depuis le début de la crise sanitaire, l’association “Marocains Pluriels” annonce l’organisation d’actions similaires dans les villes de Marrakech, Essaouira, Safi, Oujda, Fès, Rabat et Ouarzazate.

En juin dernier, elle a initié, en partenariat avec les organisations du Label Morocco l’Ghedd, la campagne “1 Masque + 1 Mètre= La Vie”, qui a bénéficié, par la suite, du soutien de personnalités publiques de divers horizons.

La campagne insiste sur “l’exemple, le dialogue et l’écoute” pour convaincre le plus grand nombre possible de citoyens de l’impératif du port du masque et du respect de la distanciation, deux geste simples pouvant “sauver des vies”.