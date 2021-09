Fidèle à son perpétuel désir de surprendre et se réinventer, Royal Mansour Marrakech esquisse pour ses convives la trame de fond d’un délicieux voyage au cœur de l’Italie du goût et de ses incontournables gastronomiques avec « Pasta Mardi ».

Rendez-vous hebdomadaire des férus de la cucina italiana, « Pasta Mardi » propose une expérience inédite à la découverte des saveurs de l’Italie. Ce menu dégustation complet, soigneusement élaboré par les équipes du chef triplement étoilé Massimiliano Alajmo, est une escale au cœur de la gastronomie italienne, mêlant goût, générosité et passion entre terre et mer.

Ainsi, en complément du divin menu du Sesamo, le restaurant invite à découvrir ces menus éphémères et fait la promesse d’une nouvelle sélection « Pasta Mardi » à chaque visite.

Proposé tous les mardis au restaurant Sesamo, aux services du déjeuner et dîner, le rendez-vous « Pasta Mardi » propose une sélection de 7 mets plus surprenants les uns que les autres. Au menu, au gré des produits de saison, seront proposés les créations des chefs : Paccheri aux crevettes royales, Fiocchi de calamars frits dans leur sauce aux coquillages sans oublier la fameuse bolognaise réalisée dans le respect de la tradition italienne profonde… À chaque semaine une dégustation différente, pour le plus grand plaisir des fins gourmets.