Les Tables d’Exception du Royal Mansour Marrakech vous invitent à un voyage gastronomique de l’Italie à l’Asie en passant par le terroir marocain et ses richesses.

Les Chefs rivalisent de créativité et dévoilent leurs nouvelles cartes mettant à l’honneur les classiques du terroir, les plats « signature » mais aussi de nouveaux mets surprenants d’inventivité, le tout dans des cadres uniques pour une expérience des plus mémorables.

Trois tables, trois ambiances, trois styles de cuisine réunis autour d’une même passion. Poésie, générosité, humilité, partage de ce qui se fait de meilleurs, sont les mots d’ordre des artistes culinaires du Royal Mansour Marrakech.

CÉLÉBRATION DES CUISINES DU MONDE AU JARDIN

La première escale de ce délicieux voyage se veut asiatique au restaurant Le Jardin. Au menu, Dim Sum, chirashi de poissons, nouilles sautées ou encore satay de poulet. Pour finir, gavotte croquante à la menthe poivrée et chocolat intense. Des mets exquis à savourer sous les pergolas du restaurant Le Jardin tout au long de la semaine pour le service du déjeuner.

Éclat lustré du laquage, croustillant de la peau, moelleux de la chair, subtilité des épices, raffinement du service, le canard laqué à la pékinoise est un plat qui raconte une histoire et plonge ses racines dans un terroir immémorial. Pour en déguster un exceptionnel, rendez-vous tous les weekends à la découverte du canard pékinois en 3 actes. Une expérience qui s’apprécie au déjeuner.

Pour vos déjeuners d’affaires, ou simplement des repas en toute convivialité avec vos proches, les Tables Privées du Royal Mansour sont l’écrin parfait pour épater vos convives :

Nichée dans la végétation des jardins du Royal Mansour, The Nest, est une Table privée pouvant accueillir de 4 à 8 convives. On y déguste un menu de partage aux influences asiatiques. Bao, Wonton, Wok, nouilles, Ok Choy, Dim Sum vapeurs et autres spécialités panasiatiques sont servies au centre de la table ronde de ce nid douillet.

La Table Champêtre pour vos grandes tablées, une ambiance bucolique, en toute simplicité. Au menu, des légumes bio fraichement cueillis du jardin potager avoisinant, des recettes authentiques remises au goût du jour par les talentueux Chefs du Royal Mansour.

Enfin, La Table de l’Artiste pour un déjeuner convivial autour d’un barbecue, aux abords de la verrière d’un atelier d’art ou trônent des réalisations originales et fantaisistes.

L’ÂME DE VENISE À MARRAKECH AU SESAMO

Amateurs de cuisine italienne fine et créative, rendez-vous au SESAMO. Sa carte méditerranéenne gastronomique mais décontractée en fait l’une des valeurs sûres du Royal Mansour Marrakech.

Aux commandes, la Cheffe Vania, parrainé par le Chef triplement étoilé, Massimilano Alajmo, a composé une carte méditerranéenne, intelligemment influencée par la cuisine transalpine. Pas de rituel étoilé ici, mais un service jeune, dans l’air du temps, souriant et efficace pour une expérience du partage de plats servis en demi-portions ou en assiettes à partager.

Impossible de passer au SESAMO sans goûter au plat « signature » de la cheffe : l’incontournable Cappuccino Majorelle, une crème de pommes de terre au calamar à l’encre de seiche, relevée d’une pointe de spiruline.

Côté pasta, venez en nombre et partagez la PASTA MARDI, un menu complet pensé autour des pâtes fraiches avec le fameux risotto au safran ou à la betterave, ou encore les tortellini de courge, sauge et bouillon froid de céleri rave. Vous ne verrez plus jamais les pâtes de la même façon.

Pour le reste de la semaine, le menu du déjeuner IL PICCOLO propose une mise en bouche des incontournables de l’Italie avec des antipasti, pizza et desserts mariant avec brio raffinement et générosité.

Enfin, et cela vaut la peine d’être souligné ici, on s’extasie littéralement devant la grande glace à la pistache. Un vrai régal !

LA GRANDE TABLE MAROCAINE, DE LA TRADITION À LA MODERNITÉ

La Grande Table Marocaine, fleuron de la gastronomie marocaine du Royal Mansour Marrakech, fait peau neuve. Cet été, la plus ancienne table du Palace s’est refait une beauté et réouvre ses portes le 15 octobre.

Au-delà du changement de décor, le restaurant, véritable hommage aux terroirs marocains, lève le voile sur de nouveaux concepts gastronomiques mettant en lumière la richesse des différentes régions du Maroc. Vous y découvrirez des créations culinaires puisées dans le patrimoine marocain.

Une expérience gustative à vivre, orchestrée par un Chef marocain de talent, Karim Benbaba, en poste depuis plus de 10 ans dans les cuisines du Palace, auprès du Chef triplement étoilé Yannick Alléno.

Outre l’ouverture traditionnelle du soir, le restaurant invite ses convives à la découverte de son expérience « Couscous du vendredi » façon Royal Mansour à l’heure du déjeuner. Un nouveau rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer.