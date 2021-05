UNE JOURNÉE AU BORD DE L’EAU SOUS LE SIGNE DE LA DÉTENTE

Le Royal Mansour Marrakech est la promesse d’une pause enchanteresse pour profiter des journées estivales alliant farniente, dépaysement et relaxation. Des formules Day-pass sont disponibles pour les hôtes non-résidents et permettent ainsi de profiter de cet écrin de verdure au cœur de la ville ocre.

Day pass | 1 250 MAD par personne

Petit pavillon* | 3 000 MAD pour 2 personnes

Grand pavillon* | 4 500 MAD pour 4 personnes

Incluant :

Accès à la piscine et transat.

-20 % sur une sélection de soins du Spa (jusqu’au 31 août 2021)

Mocktail d’accueil, déjeuner avec entrée, plat, dessert (une sélection de plats à la carte du restaurant Le Jardin) et goûter glacé.

Piscine et Pavillons accessibles de 09h30 à 18h30 pour les résidents et les non-résidents à l’hôtel.

* Un Pavillon dispose d’une salle de séjour, d’une terrasse, d’une salle de bain, de deux transats pour le Petit pavillon et de quatre pour le Grand pavillon.

CHOISISSEZ VOTRE MOMENT GOURMAND AU RESTAURANT LE JARDIN

Laissez-vous séduire par les contrastes du cuit et du cru, du sucré et du salé, de la fraîcheur et de la braise, dans des assiettes qui révèlent l’harmonie des saveurs asiatiques et méditerranéennes, mises en valeur par le Chef multi-étoilé Yannick Alléno. Cette saison, les créations culinaires récompensées lors de la compétition Food Lab du Royal Mansour Marrakech seront mises à l’honneur, rendant hommage aux incontournables du street-food mondial.

Menu de saison : disponible du lundi au vendredi inclus

Entrée et plat ou plat et dessert

475 MAD

Entrée, plat et dessert

540 MAD

Ce menu inclut les créations issues du Food Lab Royal Mansour

Menu asiatique : disponible samedi et dimanche

850 MAD par personne.

À DÉCOUVRIR : LA NOUVELLE EXTENSION DU JARDIN

Inaugurée au printemps 2021, cette nouvelle extension d’un peu plus d’un hectare est une invitation à une balade au cœur d’un jardin foisonnant auquel s’ajoute un potager bio, un jardin d’herbes aromatiques et des variétés surprenantes de plantes et d’arbres soigneusement sélectionnés par le paysagiste Luis Vallejo.



Perché sur un arbre, au cœur de la végétation luxuriante, un nouveau concept de Table Privée voit le jour. Le Nest propose une expérience hors du commun ; des mises en place intimistes, chaleureuses et singulières, pour des moments gourmands imaginés au gré des désirs des convives.



Adossés aux remparts de la ville, ces nouveaux jardins abritent également un Atelier d’Artiste. Véritable cocon vitré, l’Atelier d’Artiste est un lieu de quiétude, d’inspiration et de création. C’est dans ce cadre, à l’avant-garde des nouvelles tendances de l’art de vivre et du bien-être, que le Royal Mansour Marrakech dévoile ses ateliers d’art thérapie. Peinture, création d’objets, poterie, calligraphie, expression corporelle sont autant de disciplines douces dispensées par un art-thérapeute.