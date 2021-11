Le conseil de gouvernement, réuni jeudi en vidéoconférence, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a adopté trois projets de décrets relatifs au secteur de l’économie et des finances, présentés par Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances.

Il s’agit du projet de décret n°2.21.843, portant délégation de pouvoirs à la ministre de l’Économie et des Finances en matière d’emprunts internes et de recours à tout autre instrument financier, et du projet de décret n° 2.21.844 portant délégation de pouvoirs à la ministre de l’Économie et des Finances en matière des financements extérieurs, a indiqué le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’une conférence de presse, à l’issue de ce conseil.

Le troisième texte concerne le projet de décret n° 2.21.845, portant délégation de pouvoirs à la ministre de l’Économie et des Finances en matière de conclusion des contrats destinés au remboursement de la dette extérieure onéreuse et des accords de couverture de risques de taux d’intérêts et de change.