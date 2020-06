L’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani, a souligné, ce lundi, l’engagement du Maroc en faveur de l’émergence d’une Afrique développée, pacifique et intégrée.

« Chaque pays doit être impliqué efficacement dans les initiatives visant le renforcement du développement de l’Afrique et l’émergence d’un continent prospère, pacifique et intégré », a dit M. Amrani dans une interview au journal sud-africain, The Independent.