Le Maroc et l’Italie ont signé, vendredi à Rome, un Mémorandum d’Entente (MoU) visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’environnement et du développement durable.

Conclu en marge de la 8ème conférence de Rome MED – Dialogue Méditerranéen, le MoU a été paraphé par la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, et son homologue italien, Gilberto Pichetto Fratin, en présence de l’ambassadeur du Royaume à Rome, Youssef Balla.

Ce mémorandum constitue une nouvelle opportunité pour renforcer les actions de coopération menées conjointement avec l’Italie depuis plusieurs décennies, a déclaré Mme Benali à la MAP, faisant savoir que ce MoU permettra la mise en œuvre de projets et de programmes conjoints, la promotion du renforcement des capacités, le transfert de technologies et l’assistance technique, ainsi que le développement de Partenariat Publique Privé.

De son côté, le ministre italien s’est félicité de la coopération maroco-italienne dans les différents domaines, en l’occurrence l’énergie, faisant part de sa volonté de la hisser au plus haut niveau.

Ce nouvel accord revêt une grande importance pour la région méditerranéenne, destinée à devenir « le hub » énergétique de l’Europe, a relevé M. Fratin, insistant sur la nécessité d’unifier les efforts pour répondre conjointement aux défis climatiques et énergétiques.

La coopération portera, notamment, sur le changement climatique et la mise en œuvre des Contributions Déterminées au niveau National (NDC), la protection de la biodiversité, la gestion intégrée des zones côtières, la prévention et la réduction de la pollution marine par les hydrocarbures, la gestion durable et intégrée des ressources en eau, ainsi que la transition énergétique et les énergies renouvelables.

Ce MoU vient en continuité de l’Arrangement Technique, signé en 2016 entre le Maroc et l’Italie, qui a constitué le premier cadre de coopération bilatérale en matière d’environnement et de développement durable.