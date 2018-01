Infomédiaire Maroc – Le ministère délégué chargé des relations avec le parlement et la société civile, le Conseil régional de Marrakech-Safi et l’Université Cadi Ayyad (UCA) ont signé, à Marrakech, un mémorandum d’entente portant sur l’intensification des efforts pour la mise en œuvre des mécanismes de la démocratie participative et la création d’un modèle “pionnier” de développement dans la région Marrakech-Safi.

L’accord porte aussi sur une coopération entre les parties en matière d’expertise et de méthodes de travail.

Et parmi les domaines de coordination et de coopération entre les 3 parties, figure notamment la création d’un institut pour la recherche scientifique et la formation afin de renforcer la recherche scientifique et la réalisation d’études sur ce modèle de développement.

Rédaction Infomédiaire