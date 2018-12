Infomédiaire Maroc – La réflexion menée actuellement par le Maroc au sujet de son modèle de développement a fait l’objet d’une présentation, à Paris, lors de la 13ème Conférence internationale de l’Agence Française de Développement (AFD).

La conférence, organisée sous le thème ‘’Inégalités et lien social’’, réunit durant deux jours, des experts internationaux, des universitaires et des décideurs politiques qui vont dialoguer et échanger autour ‘’du sujet universel que représentent les inégalités’’.

Les caractéristiques de l’actuel modèle de développement marocain et ses défis ainsi que la réflexion en cours au Maroc à ce sujet ont été présentées lors d’un panel sous le thème ‘’Comment les modèles de développement prennent-ils compte de la problématique des inégalités et du lien social ?’’, par l’économiste marocain Nizar Baraka.

Dans une déclaration, Baraka, ancien ministre et ancien président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) a affirmé que ce genre de colloque offre l’occasion de partager un certain nombre de réflexions au sujet de la problématique des inégalités et du lien social.

Et c’est à ce titre là qu’il a présenté le modèle marocain ainsi que la réflexion qui est menée actuellement au Maroc, conformément au souhait de SM le Roi d’un nouveau modèle de développement plus inclusif.

Ce panel a été l’occasion aussi pour les autres participants parmi lesquels Alicia Barcena de la commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes, James K. Galbraith de l’Université du Texas à Austin et Lucas Chancel de l’école d’économie de Paris d’évoquer la problématique de la mesure des inégalités économiques et sociales et de leur évolution, de la stabilisation des inégalités, un défi qui se pose à nombre de pays et du rôle des institutions. Selon l’AFD, entre 2000 et 2015, l’extrême pauvreté a chuté de moitié. Cependant, dans le même temps, les inégalités ont partout augmenté, fragilisant les équilibres politiques, sociaux et économiques des pays.

Comment expliquer cette situation ? Les projets de développement ont-ils contribué à réduire, stabiliser ou augmenter les inégalités ? Que doivent faire les bailleurs de fonds pour mener des actions efficaces en matière de lutte contre les inégalités ?, autant de réflexions qui vont ponctuer le déroulement de la conférence.

Pour l’AFD, la réduction des inégalités est liée à la réduction de la pauvreté et au modèle de développement mis en place par les pays partenaires. Et pour y parvenir, l’Agence a décidé de faire de la cohésion sociale l’un de ses objectifs stratégiques, pour la considérer comme la base de la réduction des inégalités extrêmes.

Et c’est pour tenter de trouver des réponses à cette problématique que l’AFD a décidé de retenir la thématique des «Inégalités et Lien Social» pour sa 13ème conférence, l’objectif étant de faire dialoguer des praticiens et des chercheurs autour de ces enjeux et de porter ce débat auprès de la société civile.

Rédaction Infomédiaire