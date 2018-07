Infomediaire Maroc – La 1ère session du Dialogue stratégique entre le Maroc et le Royaume Uni a démarré, ce jeudi à Londres, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita et son homologue, le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères et au Commonwealth, Boris Johnson.

Les 2 responsables ont procédé, à cette occasion, à un échange de lettres portant établissement de ce Dialogue stratégique, qui marque une étape nouvelle dans les relations bilatérales entre les 2 Royaumes et leur insuffle une forte dynamique afin de consolider les acquis de coopération et asseoir un socle de visions communes des enjeux et défis du partenariat Maroc-Royaume Uni.

Partenaires fiables et liés par des relations d’échange depuis 800 ans et une amitié traditionnelle, les 2 pays ambitionnent, à travers cette rencontre, de mettre en place un espace de concertation pour donner les directives stratégiques de leur coopération, et de discussions autour de questions prioritaires, notamment, politiques, bilatérales et régionales, sécuritaires, économiques, commerciales ou concernant le volet culturel et l’éducation.

