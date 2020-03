Dans le cadre des recherches continues visant à surveiller et lutter contre les faux contenus numériques liés à l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), les services de la police judiciaire de Settat et d’Imzouren ont arrêté, samedi, trois individus soupçonnés d’implication dans la diffusion et la distribution de fausses informations par le biais de systèmes d’information de nature à troubler l’ordre public et semer la terreur parmi les citoyens.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique que la cellule centrale de contrôle et de veille informatique de lutte contre les fausses informations liées au nouveau coronavirus avait constaté la circulation d’un clip vidéo dans la ville d’Imzouren, dont l’auteur prétend de façon mensongère et trompeuse l’enregistrement de plusieurs cas de contamination par le nouveau coronavirus dans la ville, en plus de proférer des expressions à caractère insultant et diffamatoire explicites à l’encontre des éléments de la force publique.

Dans la ville de Settat, les service ont signalé un clip audio dont les auteurs prétendent qu’une personne, dont la photo a été publiée, est contaminée par le nouveau coronavirus, ajoute le même communiqué, précisant que les enquêtes judiciaires et les expertises techniques minutieuses effectuées ont permis d’identifier et arrêter les personnes impliquées dans la préparation, la publication et la diffusion de ces faux contenus.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition des enquêtes judiciaires ordonnées par les parquets compétents, et qui s’inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre des mécanismes de monitoring informatique pour contrôler tous les contenus numériques publiant de fausses informations sur le nouveau coronavirus, et qui risquent d’impacter directement les fondements de l’ordre public et le sentiment de sécurité chez l’ensemble des citoyens, conclut le communiqué.