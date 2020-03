Le Président, les membres du directoire, les directeurs centraux et directeurs du Holding, les directeurs généraux des filiales, directeurs généraux adjoints, leurs directeurs ont fait don d’un mois de leur salaire au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de coronavirus.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mobilisation nationale et en consécration des valeurs de solidarité dont font preuve les Marocains lors des crises et des moments exceptionnels.

Cette contribution qui vient s’ajouter au Don de 50 millions débloqué par le Groupe s’inscrivant dans les principes de solidarité et de responsabilité nationale, conformément à la vision et à la volonté du Roi Mohammed VI.

Le président du Groupe Al Omrane a appelé, à cet égard, l’ensemble des collaborateurs à apporter leurs contributions, afin de perpétuer ces valeurs de citoyenneté et de solidarité.