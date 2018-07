Infomédiaire Maroc – L’initiative « Go Digital By INPT » vise à répondre aux besoins du marché du digital et contribuer au développement de l’écosystème du numérique dans une dynamique de transformation continue.

« Etre l’école d’ingénieurs de référence qui attire les meilleurs profils et forme les meilleurs lauréats, au service du développement de l’écosystème numérique », est la nouvelle signature de l’Institut National des Postes et Télécommunications(INPT).

Ce nouveau positionnement, validé par le Conseil d’Administration de l’ANRT lors de sa session du 20 décembre 2017, est le fruit de diagnostics internes, d’entretiens avec les acteurs externes et d’une trentaine d’ateliers de travail tenus tout au long de 2017 impliquant l’ensemble des enseignants et des instances de l’école. L’objectif était d’identifier les axes d’améliorationet d’établir une analyse prospective approfondie sur les besoins des entreprises marocaines tenant compte des tendances technologiques à venir et des stratégies nationales, notamment le Plan Maroc Numeric 2020.

Pour accompagner cette nouvelle vision, le repositionnement de l’INPT se base sur trois piliers : la formation des leaders de demain dans le domaine du numérique, le soutien du développement de l’écosystème numérique, etle maintien de l’école dans une dynamique de transformation pérenne.

Ainsi, le 1er pilier comprend quatre objectifs : recruter les meilleurs profils ; former des ingénieurs et des professionnels du numérique en adéquation avec les besoins du marché ; se positionner comme un hub régional pour la formation numérique et enfin faciliter l’intégration des jeunes diplômés dans le monde professionnel.

En ce qui concerne le 2ème pilier, ilvise à mettre l’INPT au cœur de la recherche, de l’innovation et du développement technologique au service de l’écosystème numérique et à faire émerger un écosystème d’entrepreneuriat numérique au sein de l’Institut en nouant des partenariats structurants à l’échelle nationale et internationale.

Quant au 3ème pilier, il bénéficiera du capital humain de l’Institut, qui est et sera placé au cœur de cette transformation et repositionnement et doté des ressources (pédagogiques, matérielles…) pour permettre à l’INPT d’être l’école numérique de référence.

Ce nouveau repositionnement se concrétisera, dès la prochaine rentrée universitaire,par la mise en place de sept(7) nouvelles filièresd’ingénieurs qui ont été toutes accréditées en juin 2018 à l’issue d’un travail collégial de l’ensemble du corps enseignant mené entre novembre 2017 et mars 2018. Ces filières sont :

Ingénieur des sciences de données,

Ingénieur cyber sécurité et confiance numérique,

Advanced software engineering for digital services,

Smart information & communication technology engineering,

Ingénieur cloud et IoT,

Ingénieur innovation et AMOA,

Ingénieur systèmes embraqués et services numériques.

Pour chaque filière, l’INPT a mis en place un cursus de formation riche en nouvelles compétences scientifiques et en soft-skills.Chaque filière sera composée de 30 à 40 étudiants, ce qui permettra, sur le plan pédagogique, de garantir une bonne qualité des formations offertes. A noter que l’INPT érige la qualité et la transformation digitale de ces processcomme piliers essentiels lors de la mise en œuvre de ce repositionnement. Cet engagement pour la qualité est d’autant plus important que l’INPT cible l’agrément de la CTI (France).

Rédaction Infomédiaire