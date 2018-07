Infomediaire Maroc – Le mercredi 18 juillet 2018, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a organisé des actions d’éducation et de sensibilisation des jeunes à la protection du littoral et l’initiation au métier du contrôle de la qualité des eaux.

Ces actions ont consisté en l’organisation au profit des jeunes des colonies de vacance d’ateliers sur le contrôle de la qualité des eaux dans le laboratoire mobile installé en cette occasion au sein du village d’éducation et de sensibilisation mis en place par l’ONEE à la plage de Bouznika, ainsi qu’une visite du laboratoire central de l’Office au Complexe Bouregreg à Rabat.

Ce programme d’éducation et de sensibilisation au développement durable s’inscrit dans le cadre du programme « Plages Propres 2018 » que l’Office réalise au niveau de la plage de Bouznika en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et la Commune de Bouznika, permettant une prise de conscience des citoyens, et surtout des plus jeunes d’entre eux, de l’importance

de la préservation du littoral.

La contribution de l’Office au programme d’éducation et de sensibilisation à la protection du littoral à la plage de Bouznika a été marquée par l’organisation durant la semaine du 16 au 20 juillet 2018 d’un programme riche en activités comportant, en sus des actions susmentionnées, l’animation d’une table ronde sur la qualité de l’eau par des responsables et cadres de la direction du contrôle de la qualité de l’eau à l’ONEE avec sa diffusion au niveau de la radio-plage.

Par ailleurs, en plus du programme de sensibilisation et d’éducation, l’Office assure la mise en place des infrastructures de base sanitaire et de sécurité et le nettoyage et l’hygiène de la plage pour répondre aux critères arrêtés au niveau international pour l’octroi du label « Pavillon Bleu » décerné par la Fondation Européenne pour l’Education à l’Environnement.

Rédaction Infomediaire.