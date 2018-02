Infomédiaire Maroc – Casablanca abritera les 1er et 2 mars prochains la 1ère édition de ‘‘FUTUR.E.S in Africa’’, initié par les 2 principaux Clusters numériques du Maroc et d’Ile de France, respectivement, Maroc Numeric Cluster et Cap Digital.

Et lors de ce festival, 1er du genre au Maroc et en Afrique, les 2 parties s’associent pour porter haut les couleurs de leur collaboration digitale et consolider ce pont entre la France, le Maroc et l’Afrique.

Cette édition inaugurale s’adressera à plus de 800 participants représentant les différents acteurs de l’innovation : startups, incubateurs, universités, entreprises, financeurs, investisseurs…

Figurent aussi au programme des conférences, ateliers autour de problématiques majeures d’actualité telles que l’éducation, le rôle du numérique dans le désenclavement des territoires marginalisés, ou encore la construction de systèmes de santé plus performants et inclusifs.

Rédaction Infomédiaire