‘‘Le gouvernement du Roi dénonce la démarche irresponsable, maladroite et irréfléchie de Salaheddine Mezouar, président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), qui a cru devoir commenter la situation interne en Algérie lors d’une conférence internationale tenue à Marrakech’’, indique le ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’étranger.

Cette déclaration a soulevé des questionnements au niveau de la classe politique et de l’opinion publique quant à son timing et ses véritables motivations, précise le ministère dans un communiqué. La CGEM, poursuit la même source, « ne peut se substituer au gouvernement de SM le Roi dans la prise de positions sur les questions internationales et notamment le développement dans ce pays voisin », ajoutant que la position du Royaume du Maroc à ce sujet est « claire et constante ».

« Le Royaume du Maroc a, en effet, décidé de s’en tenir à une attitude de non-ingérence par rapport aux développements en Algérie. Le Maroc s’abstient de tout commentaire à ce sujet. Il n’a ni à se mêler des développements internes que connaît ce pays voisin, ni à les commenter de quelque manière que ce soit », conclut le communiqué

…Et Mezouar démissionne de la présidence de la CGEM

Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar, a adressé par mail, ce dimanche, à l’ensemble de ses collaborateurs sa lettre de démission de ses fonctions à la tête du patronat.

Une démission qui intervient quelques heures après un recadrement cinglant de la part du ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’étranger envers le patron des patrons suite à des propos qu’il a tenus, samedi, sur la situation actuelle en Algérie, à l’occasion d’une conférence de la World Policy Conference, à Marrakech.