Le Groupe Attijariwafa bank décroche le Trophée d’Or « Meilleure Direction Juridique Groupes Africains » lors de la cérémonie de remise des prix organisée, le 9 juillet 2019, à Paris par Les Trophées du Droit.

Ce trophée vient couronner les efforts des juristes du Groupe sous l’impulsion de sa responsable Malika El YOUNSI qui a toujours œuvré pour que le Conseil Juridique Groupe soit une pierre angulaire dans les prises de décisions stratégiques, avec un ancrage fort à l’échelle du continent.

Ainsi, Le Conseil Juridique Groupe d’Attijariwafa bank a été mis à l’honneur en tant que Lauréat « Meilleure Direction Juridique Groupes Africains 2019 », pour trois raisons majeures « Département structuré avec l’esprit d’équipe, de belles réalisations dans un secteur très réglementé et un passage à la digitalisation rapide et efficace ».

Pour rappel, les Trophées du Droit constituent depuis leur création en 2009 un évènement incontournable des professionnels du droit visant à récompenser les praticiens les plus reconnus du droit des affaires en France, en Europe et à l’international à raison d’un événement par an, après consultations et délibérations d’un jury spécialisé.

Attijariwafa bank se félicite aujourd’hui de cette distinction, qui témoigne de ses performances en matière juridique sur tous les critères d’évaluation retenus :